Catania, Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia: animazione sport e solidarietà

A San Giovanni Galermo i volontari celebrano la Giornata dei diritti dell’Infanzia a dell’Adolescenza. Ecco quando.

Domenica 19 novembre dalle ore 9 alle ore 13 gli Enti del Terzo Settore di Catania collaboreranno in rete per celebrare la Giornata Internazionale per i diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. I volontari di ben 22 Enti del Terzo Settore in rete si ritroveranno a Catania, nel quartiere di San Giovanni Galermo in Piazza Beppe Montana, coordinati dal Centro di Servizio per il Volontariato Etneo nell’ambito delle attività dell’area Promozione, orientamento e animazione territoriale con il patrocinio del Comune di Catania.

È prevista una mattinata di festa dedicata ai più piccoli con laboratori creativi, giochi e attività sportive con l’obiettivo di promuovere il volontariato e sostenere la cittadinanza attiva e l’impegno per i più deboli. Numerose le associazioni coinvolte che hanno scelto questo quartiere e questa piazza come simbolo dell’impegno e dell’attenzione del volontariato alle fasce più deboli e ai quartieri più popolari di Catania con l’obiettivo di moltiplicare le occasioni di incontro, e condivisione e far crescere le opportunità di promuovere il volontariato. Saranno allestiti banchetti espositivi con attività di educazione ambientale, laboratori creativi e attività dimostrative di protezione civile e primo soccorso. Per i piccoli sono previsti giochi, animazione e attività sportive.

“Coinvolgere i bambini in attività di cittadinanza attiva è fondamentale per la creazione di una comunità più inclusiva, responsabile e consapevole. I bambini sono il futuro della nostra città e con il nostro impegno possiamo contribuire a formare cittadini responsabili e consapevoli – dichiara Salvatore Raffa, presidente del Centro di Servizio per il Volontariato Etneo – La Giornata dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, in particolare modo in questi giorni in cui veniamo quotidianamente sconvolti dalle notizie delle guerre vicine, ci impegna ancora di più a investire sul futuro dei nostri territori, sulla capacità di crescere cittadini responsabili e consapevoli che possano contare su comunità più forti, inclusive e solidali”.