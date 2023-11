Etna in eruzione, è pioggia di cenere: organizzate operazioni pulizia straordinaria

Le eruzioni dell'Etna hanno provocato un'abbondante pioggia di cenere: per questo, sono state organizzate operazioni di pulizia straordinaria.

L’Etna ha, in questi giorni, dato spettacolo. Adesso le conseguenze sono visibili soprattutto in alcuni comuni, come quello di Zafferana Etnea che si trova ancora una volta a dover fronteggiare le conseguenze della abbondante pioggia di cenere.

La pulizia delle strade è indispensabile per ripristinare la normalità nella vita quotidiana dei suoi abitanti: per questo motivo, l’Amministrazione comunale ha predisposto un accurato piano di intervento. Zafferana Etnea sarà dunque suddivisa in quadranti, con specifiche ditte incaricate della pulizia di ciascuna area. Priorità alle piazze pubbliche e agli istituti scolastici, considerati punti più importanti per la comunità.

Allo stesso tempo sarà messo in pratica un servizio di raccolta rifiuti porta a porta, al fine di consentire ai cittadini di effettuare la pulizia delle proprie abitazioni in maniera efficiente e coordinata.