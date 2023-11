Catania, bloccano traffico e imbrattano fontana: denunciati i responsabili

Alcuni attivisti hanno versato della vernice all’interno della fontana dei Malavoglia, in piazza Verga, attuando anche un blocco stradale; adesso, i responsabili sono stati denunciati.

Lo scorso venerdì, gli attivisti del movimento “Ultima Generazione” hanno versato della vernice rossastra all’interno della fontana dei Malavoglia, in piazza Verga, sventolando alcuni striscioni riportanti la frase “Fondo Riparazione”. Contestualmente, altri attivisti dello stesso movimento hanno attuato un blocco stradale nel limitrofo viale XX settembre, legandosi tra di loro con una catena di metallo.

Gli agenti sono tempestivamente intervenuti sul posto, rimuovendo il blocco stradale e identificando i manifestanti. Poi, gli investigatori della Digos hanno effettuato gli accertamenti necessari ed hanno così denunciato tre persone: una 24enne di Alcamo, una 29enne di Milano ed un 33enne di Vicenza, responsabili dell’iniziativa di protesta non autorizzata e caratterizzata dal danneggiamento del monumento.

Per il blocco del traffico stradale, per violenza privata ed interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità, sono state denunciate dagli agenti altre 7 persone: una 27enne di Pavia, un 28enne di Reggio Emilia, un 20enne di Napoli, una 23enne ed una 21enne di Palermo, una 30enne di Torino ed una 33 di Milano.

In tutto, dunque, le denunce sono state 10; per queste persone il Questore di Catania ha emesso Foglio di via Obbligatorio con ordine di rientro nel comune di residenza e divieto di ritorno nel comune di Catania, per periodi di tempo variabili per tutti i coinvolti, per un massimo di 4 anni.