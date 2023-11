Torre del Grifo è in vendita: all’asta l’ex centro sportivo del Catania

L'ex centro sportivo del Catania è adesso in vendita: di seguito il prezzo ed i dettagli sull'asta del complesso.

Il complesso di Torre del Grifo, ex centro sportivo del Catania in contrada Ombra, è adesso in vendita come annunciato sul sito di astegiudiziarie.it. I tifosi della squadra catanese sperano sia proprio il gruppo Pelligra a rilevare la struttura sportiva; l’imprenditore, però, ha già detto di non essere interessato.

Il prezzo base dell’asta è di quasi 29 milioni di euro ed il termine ultimo per la presentazione delle offerte scade il 10 gennaio 2024 alle ore 15:30. L’apertura delle buste e l’esame per le offerte è previsto per il giorno successivo: si sapranno dunque l’11 gennaio 2024 le sorti del complesso.