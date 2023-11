Il Catania cade a Cerignola ma Lucarelli è in arrivo: gli highlights della sconfitta per 1-0

Continua la crisi del Catania, con un' altra sconfitta fuori casa contro l'Audace Cerignola per 1-0. Ma c'è Lucarelli in arrivo.

Il Catania perde ancora e sembra ancora incatenato nel tunnel di una crisi, senza una via di uscita. Contro l’Audace Cerignola è bastato un gol di Malcore per l’1-0 che ha deciso il match.

Eppure Michele Zeoli, allenatore dell’under 19 momentaneamente alla guida della prima squadra, ha provato a fare il possibile, dando segnali importanti nella partita vinta in Coppa Italia contro il Picerno per 3-2. La squadra, tuttavia, ha ancora mostrato un gioco sterile e macchinoso, senza intraprendenza in fase offensiva. Solo poche azioni nei 90 minuti, la più importante di Rocca che non ha, però, impensierito particolarmente il portiere degli avversari.

Al momento, la situazione in classifica non sorride ai rossazzurri, ben lontani dalle aspettative di inizio stagione e con l’azzeramento, di fatto, del progetto tecnico. Il Catania si trova, infatti, al 12esimo posto con 15 punti, a +3 dalla zona playout.

Ma da oggi pomeriggio, Cristiano Lucarelli dovrebbe approdare nel capoluogo etneo per prendere il posto di Tabbiani e cercare di risollevare le sorti dei rossazzurri. Un allenatore che conosce bene la piazza e il clima che si respira a Catania, considerato il profilo giusto per far fronte all’attuale situazione in classifica.

Ecco, di seguito, gli highlights della sconfitta per 1-0 contro l’Audace Cerignola.