Catania FC, Lucarelli rescinde con la Ternana: annuncio vicino

Lucarelli ha rescisso il contratto con la Ternana e ora il ritorno sulla panchina dei rossazzurri è più vicino.

Sembra essere in dirittura d’arrivo il ritorno di mister Cristiano Lucarelli sulla panchina del Catania. L’allenatore livornese ha rescisso il contratto con la Ternana liberandosi, così, da ogni vincolo. Restano solo da definire gli accordi per lo staff tecnico che seguirà Lucarelli a Catania, per poi annunciare il ritorno e prendere il posto di Luca Tabbiani in panchina. Sarebbe pronto un contratto fino al 2026.

Con il Catania, Lucarelli ha collezionato 2 piazzamenti ai playoff nel 2017/2018, arrivato secondo ma poi sconfitto il semifinale contro il Siena ai rigori, e nel 2019/2020, subentrato a ottobre per poi essere nuovamente eliminato ai playoff.