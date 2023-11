Calcutta in concerto in Sicilia: la data

Svelata la data del prossimo concerto di Calcutta in Sicilia, che porterà sul palco il Relax Tour Estivo 2024.

Calcutta ha annunciato il suo prossimo tour: Relax Tour Estivo 2024, che lo vedrà protagonista con 13 concerti nelle principali città e festival italiani, tra cui uno siciliano.

Il suo ultimo album è un successo: “Relax”, uscito il 20 ottobre 2023, ha infatti guadagnato la prima posizione in classifica e, secondo i dati della FIMI, è stato il disco più venduto in Italia nella settimana d’uscita. Si è piazzato inoltre in quinta posizione della Top Albums Debuts Global di Spotify.

Il cantautore porterà dunque la sua musica anche in Sicilia: la data da segnare sul calendario è il 25 luglio 2024. Il concerto avrà inizio alle ore 21:00 e si svolgerà presso i Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo. I biglietti sono già in vendita sulle principali piattaforme.