Incidente nel Catanese, auto finisce sotto camion: grave una donna

Un nuovo incidente stradale si è verificato nel Catanese, sulla strada provinciale 14 a Belpasso. In particolare, un’auto sarebbe finita sotto un camion della ditta spedizioni Bartolini. Alla guida del veicolo, una Fiat Panda, si trovava una donna che si trova in gravi condizioni.

Secondo quanto ricostruito, la donna non avrebbe notato l’arrivo del camion che proveniva da una traversa della zona industriale di Piano Tavola, andando a impattare con il mezzo pesante e rimanendo incastrata. Fortunatamente la donna viaggiava da sola, considerando che il retro del camion ha sfondato il parabrezza dal lato passeggero. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi che hanno condotto la donna in ospedale in codice rosso. Presenti sul luogo del sinistro anche le forze dell’ordine per gestire il traffico ed effettuare i rilievi del caso.