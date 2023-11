Tentato omicidio in Sicilia: 21enne investe coetaneo con cui aveva litigato

Un 21enne siciliano è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio per aver investito un coetaneo dopo un litigio.

I fatti si sono svolti a Tortorici, in provincia di Messina, dove un 21enne è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio per aver investito un coetaneo. Secondo quanto rilevato dalle indagini dei Carabinieri della Stazione di Tortorici, il 21enne, già noto alle Forze dell’Ordine, ha investito il coetaneo dopo aver avuto un diverbio con quest’ultimo.

In particolare, i Carabinieri sarebbero intervenuti in un locale di Tortorici a seguito di una chiamata per segnalare una lite. Nella richiesta di intervento è stato fatto presente che era presente un ferito. Una volta arrivati sul posto, i militari hanno dato il via alle indagini, usufruendo delle telecamere della zona e interrogando i testimoni. In breve tempo è stato possibile risalire all’autore del gesto, vale a dire il 21enne. Infatti, i due giovani avevano avuto una lite violenta e il 21enne aveva investito il coetaneo per poi fuggire.

A quel punto i Carabinieri hanno proceduto con l’arresto del 21enne: per lui sono scattati gli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. Nel frattempo, la vittima è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Sant’Agata Militello, dove è stata emessa una prognosi di 30 giorni per le lesioni riportate.