Incidente nel Catanese: 25enne schiacciato dal furgone che stava riparando

Incidente nel Catanese: un ragazzo venticinquenne è rimasto schiacciato dal furgone che stava riparando ed è adesso in gravi condizioni.

Sono ancora in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’incidente avvenuto ieri pomeriggio ad Aci Catena che ha coinvolto un ragazzo di 25 anni.

Il giovane stava probabilmente riparando un furgone quando il cric utilizzato, cedendo, ha schiacciato il ragazzo. Poco dopo, sul luogo sono arrivati i soccorsi: sono intervenuti sia i vigili del fuoco, che la polizia di Aci Catena.

Il ragazzo è stato portato d’urgenza al Cannizzaro, dove è tutt’ora ricoverato in gravi condizioni.