Stasera in TV: in onda “Un nemico che ti vuole bene” e “Black Sea”

Il ponte di Ognissanti non è stato per tutti? Ecco i film in TV per concedere una serata di relax sul divano anche a chi ha lavorato.

Per chi preferisce andare nei cinema Catania nel weekend e godersi una giornata lavorativa sul divano, ecco la programmazione televisiva di questa sera.

Black Sea [Rai Movie, ore 21.10]: Thriller sul mare con Jude Law in una pellicola del 2014. Robinson è un capitano di sommergibili con una difficile situazione familiare alle spalle quando viene licenziato. Tuttavia, l’uomo vuole riscattarsi e cerca di recuperare un immenso carico d’oro all’interno di un sommergibile tedesco affondato nel Mar Nero nel 1941. Parte così all’avventura con un sottomarino di fortuna e un equipaggio poco addestrato, mettendosi in pericolo.

Insieme per forza [Twentyseven, ore 21.10]: Commedia con Drew Barrymore e Adam Sandler nei panni di Lauren e Jim, due genitori single alla ricerca di nuove passioni. I due si conoscono ad un appuntamento al buio che si rivela disastroso. Dopo qualche tempo, entrambi partono per il Sud Africa con i rispettivi figli e si incontrano nuovamente in vacanza, scoprendo di piacersi.

Un nemico che ti vuole bene [Cine 34, ore 21.00]: Commedia noir con Diego Abatantuono nel cast. Un professore salva casualmente la vita di un killer, il quale, per sdebitarsi, si propone per uccidere il peggior nemico del suo salvatore.

In Good Company [La7 D, ore 21.30]: Dan ha una vita perfetta: sua moglie aspetta il terzo figlio, al lavoro ha una posizione di rispetto e la sua primogenita sta per iniziare il college. Tuttavia, a causa di alcuni cambiamenti nella sua società, la posizione lavorativa di Dan cambia e il suo capo diventa un ragazzo che ha la metà dei suoi anni. Il tutto peggiora quando il giovane si innamora della figlia maggiore di Dan.