Stasera in tv: in onda “L’ora legale” e “Book club”

Cosa c'è di interessante da guardare stasera in tv? Di seguito una guida per chi preferisce stare a casa piuttosto che andare in un cinema Catania.

Nessuna voglia di uscire da casa per andare in un cinema Catania? Nessuna paura! Per fortuna il palinsesto televisivo di stasera è molto ricco; ecco qui di seguito alcune proposte di film da guardare direttamente a casa propria.

L’ora legale [Canale 5, ore 21:21]: Nel villaggio siciliano di Pietrammare regna il caos, con le strade piene di buche, spazzatura e rifiuti sui marciapiedi. Un giorno appare un nuovo candidato per l’ufficio del sindaco, che promette grandi cambiamenti.

La mummia [Mediaset 20, ore 21:04]: Dei giovani avventurieri sono alla ricerca di un tesoro, ma durante la loro avventura svegliano la Mummia.

Book club – Tutto può succedere [Rai Movie, ore 21:10]: La vita di quattro amiche cambia quando il loro salotto letterario affronta la lettura del libro “Cinquanta sfumature di grigio”.

Un incontro per la vita [Canale 27, ore 21:10]: La vita di Paul cambia per sempre quando una coppia lo adotta e lo porta con sé nella loro casa di campagna.