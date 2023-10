Stasera in TV: in onda “Ti amo in tutte le lingue del mondo” e “Amiche per sempre”

I consigli della redazione di LiveUnict su cosa vedere stasera in TV. Nel palinsesto, cinema e sport.

Ecco quali film contiene il palinsesto di stasera, in questo martedì 31 ottobre di Halloween. In programma interessanti film e sport.

Ti amo in tutte le lingue del mondo [Cine34, ore 21:00]: La storia narra di Gilberto, insegnate di fisica in un liceo di Pistoia, alle prese con il divorzio da sua moglie Debora che lo ha tradito. Paolina, una sua allieva, è sempre più decisa a conquistarlo scrivendogli “ti amo” in tutte le lingue su anonimi bigliettini. Gilberto, tuttavia, non ricambia l’amore. Dopo una serata trascorsa in un locale per scambisti, un incontro cambierà la sua vita.

Amiche per sempre [WB Tv, ore 21:30]: La storia segue un gruppo di quattro amiche adolescenti che crescono insieme in una piccola città negli anni ’70. Il film mostra la loro amicizia attraverso i ricordi delle ragazze durante l’estate del 1970 e il loro incontro da adulte nel 1991. Mentre si riuniscono nella loro città natale, le quattro donne riflettono sui loro ricordi d’infanzia, affrontano le sfide della vita adulta e rafforzano il legame speciale che le ha sempre unite.

Coppa Italia – Bologna vs Verona [Mediaset 20, ore 21:00]: Via ai sedicesimi di finale di Coppa Italia, con il Bologna di Thiago Motta che, allo stadio “Dall’Ara”, affronta il Verona reduce dalla sconfitta contro la Juventus in campionato. La vincitrice incontrerà l’Inter agli ottavi di finale del torneo.