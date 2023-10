Stasera in TV: in onda “Tomb Raider” e “Rocky”

Ecco il palinsesto di questa sera, per guardare alcuni film direttamente dal divano di casa, in alternativa al cinema.

I consigli della redazione LiveUnict su cosa poter guardare questa sera sulla vostra TV, godendovi la programmazione comodamente dal divano di casa, in alternativa ad un cinema Catania.

Tomb Raider [Rai 4, ore 21:20]: l’amatissima saga videoludica viene proposta sul piccolo schermo, in un lungometraggio del 2018 in cui l’archeologa e avventuriera Lara Croft (Alicia Vikander) raggiunge un’isola dell’arcipelago giapponese per fare luce sulla morte del padre.

Spaccapietre [Rai 5, ore 21:15]: film drammatico del 2019, con protagonista Salvatore Esposito (Gomorra – La Serie, Lo chiamavano Jeeg Robot) che interpreta un operaio reso menomato da un incidente, costretto a compiere scelte spiacevoli per poter mantenere il proprio figlio, a seguito della morte della moglie.

Rocky [Iris, ore 21:00]: l’acclama saga del pugile più famoso al mondo, Rocky Balboa, interpretato da un Sylverster Stallone in piena forma, torna di nuovo in tv in prima serata. Questo drammatico primo capitolo è proprio senza esclusione di colpi.

Peppermint – L’angelo della vendetta [Italia 1, ore 21:20]: azione a go-go in questo progetto del regista Pierre Morel, che vede Jennifer Garner nei panni della giovane Riley North, madre di famiglia a cui una banda di criminali ha portato via marito e figlia.