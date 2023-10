Stasera in TV: in onda “Mine” e “Arma letale”

Manca poco al weekend, ma domani si lavora: ecco la programmazione televisiva di oggi per una piacevole serata di relax sul divano.

Shark – Il primo squalo [Italia Uno, ore 21.20]: Film che racconta la storia di un killer preistorico di dimensioni enormi sopravvissuto in fondo all’oceano. È il Megalodon, antenato dello squalo bianco. E Jonas Taylor, che ne ha sempre sostenuto l’esistenza, dovrà occuparsene quando riemergerà dall’acqua seminando il terrore.

Mine [Canale 20 Mediaset, ore 21.00]: Thriller di suspanse con Armie Hammer nel cast. Il film è ambientato in Afghanistan e ruota attorno alla figura di un soldato che deve rimanere immobile dopo aver messo il piede su una mina per non innescarla.

Tu mi nascondi qualcosa [Cine 34, ore 21.00]: Commedia italiana con un cast stellare che ruota intorno all’infedeltà tra le coppie di ogni giorno.

Arma letale [IRIS, ore 21.00]: Classico della fine degli anni ’80. Una donna si butta dal terrazzo di un appartamento: è la figlia di un vecchio compagno d’armi del detective Murtaugh che si mette subito ad indagare sui fatti. Tuttavia, gli viene affiancato un poliziotto competente e ottimo tiratore segnato dalla morte della moglie. Si tratta di Martin Riggs, che per questo suo trauma, si lascia andare ad azioni pericolose. Ma non è il caso di Murtaugh che invece ha famiglia e sta per andare in pensione.