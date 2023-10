Stasera in tv: in onda “Shrek” e “Scrivimi ancora”

Se i vostri programmi non prevedono di andare in un cinema Catania, ecco alcune alternative di film da guardare comodamente dal divano.

Cinema Catania difficili da raggiungere stasera? Per fortuna la televisione offre molte interessanti alternative, da “House of Gucci” a “Shrek”. Di seguito i dettagli.

House of Gucci [Rai 1, ore 21:30]: In questo film ambientato negli anni ’70, Lady Gaga è Patrizia Reggiani, una donna ambiziosa ma di umili origini, che sposa Maurizio Gucci (Adam Driver). La sete di potere ed i tradimenti incrinano per sempre i rapporti della famiglia Gucci e portano Reggiani a commissionare l’omicidio dell’imprenditore quando decide di lasciarla per un’altra donna.

Shrek [Canale 27, ore 21:10]: L’apparentemente misantropo Shrek (che in realtà ha un cuore d’oro) va in missione per salvare la principessa Fiona dalle grinfie di Lord Farquad e, piano piano, si innamora di lei, imparando anche ad apprezzare l’asinello che diventerà il suo imprescindibile compagno di avventure: Ciuchino.

Scrivimi ancora [La 5, ore 21:10]: Rosie e Alex sono migliori amici sin dall’infanzia e quando la vita li divide i due resteranno in contatto scambiandosi fitte lettere, tenere e affettuose. Ma nonostante il destino li spinga sempre in direzioni opposte e i due vivano esperienze diverse, si complichino la vita con relazioni disastrose e si trovino sempre nel posto sbagliato al momento sbagliato, sembra proprio che Rosie e Alex non possano fare a meno l’una dell’altro.

Copia originale [Rai Movie, ore 21:10]: Lee Israel ha un grande talento e un pessimo carattere. L’alcolismo e la misantropia le alienano qualsiasi possibilità di carriera. Licenziata per un bicchiere e un insulto di troppo deve trovare un altro modo, e deve trovarlo presto, per sbarcare il lunario e curare il suo adorato gatto. Due lettere di Fanny Brice, rinvenute per caso in un libro della biblioteca e vendute a 75 dollari, le forniscono l’idea che cercava.