Precauzioni e ripercussioni sull’Autumnfest 2023: l’avviso

La tanto attesa Autumnfest 2023 di Sigonella è stata cancellata: di seguito l'avviso pubblicato e le motivazioni.

L’ufficio Relazioni esterne e stampa della stazione aeronavale della Marina USA di Sigonella ha pubblicato il seguente avviso: ‘‘Alla luce dell’attuale contingenza internazionale e di possibili ripercussioni nella nostra regione, la Festa d’Autunno, l’Autumnfest 2023, in programma il prossimo 21 ottobre nelle strutture logistiche della base ‘Nas 1’ di Sigonella, è stata cancellata“, si legge.

“Sebbene non vi sia alcuna minaccia specifica o credibile per l’incolumità della base – continua ancora la nota – la decisione sofferta di annullare l’evento è stata presa al fine di garantire la sicurezza della nostra comunità, che ha per noi una rilevanza prioritaria, nel rispetto scrupoloso delle linee guida relative agli assembramenti durante le manifestazioni“.