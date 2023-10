Sagra del pistacchio Bronte 2023: come arrivarci

Sagra del Pistacchio di Bronte 2023: il programma è noto, ma come fare per raggiungere il luogo dell'evento? Ecco dei consigli.

Sagra del Pistacchio di Bronte 2023: il programma è interessantissimo e gustosissimo, ma come arrivare fin lì? In soccorso di chi preferisce non andare con l’automobile, arriva l’FCE: sui social è stato infatti pubblicato un avviso sulle corse speciali della linea extraurbana.

In particolare, domenica 22 ottobre l’azienda metterà a disposizione le seguenti corse speciali di autobus per supportare i flussi da e verso la Sagra:

Partenze da Catania, dal parcheggio Santa Sofia (1 autobus per corsa) alle ore

10:00

11:00

14:00

15:00.

Partenze da Bronte (2 autobus per corsa) alle ore