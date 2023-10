Eventi Catania, cosa fare nel weekend: cinema, sagre e arte

Eventi Catania: cosa fare nel weekend nella zona etnea? Ecco quali sono i suggerimenti tra cinema, sagre e arte.

Eventi Catania: cosa fare nel weekend? Per tutti coloro i quali sono alle prese con l’organizzazione del fine settimana, sono in arrivo ottime notizie. Infatti, la città di Catania e la rispettiva provincia offrono diverse tipologie di eventi per tutti i gusti. In particolare, ci sono diversi eventi tra cinema, sagre e arte: ecco di quali si tratta.

Eventi Catania: i film al cinema

Quale migliore modo per trascorrere il weekend se non andare al cinema? Infatti, molto spesso durante la settimana, tra lavoro e studio non c’è tempo per passare una serata rilassante al cinema. Dunque, il fine settimana potrebbe essere il momento giusto per andare in un cinema Catania e vedere uno dei tanti film al momento in programmazione. Per esempio, “Dogman“, nuovo film drammatico di Luc Besson, o ancora “L’ultima volta che siamo stati bambini”, commedia di Claudio Bisio. Infine, potrebbe essere anche un’occasione per vedere l’ultimo film di Garrone, “Io Capitano”, del quale si è tanto parlato recentemente.

Eventi Catania e provincia: sagre e expo

Tra le idee su cosa fare per il weekend non possono mancare le sagre autunnali, come la classica “Ottobrata Zafferanese”. Tuttavia, un evento attivo questo fine settimana è quello de “La Sicilia in Tavola” che si svolgerà ad Aci Castello. L’evento si svolgerà sia sabato che domenica a Piazza Castello e sarà totalmente gratuito. Si tratterà di un expo e di un evento di degustazioni di prodotti tipici siciliani che potranno interessare tutti i palati.

Le Vie dei Tesori a Catania

Eventi Catania: per gli amanti dell’arte, continua anche questa settimana l’iniziativa de “Le Vie dei Tesori” e i luoghi da visitare a Catania sono diversi. In particolare, tra i luoghi da visitare a Catania c’è il calzaturificio Ega, il Palazzo Libertini – Scuderi, sia le Terme dell’Indirizzo che le Terme della Rotonda. Il festival proseguirà fino alla prima settimana di novembre e include anche la provincia di Palermo.