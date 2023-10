Sicilia, blitz dei carabinieri in piazza di spaccio: 6 arresti

Blitz dei carabinieri in una piazza di spaccio, comandata da un uomo di 53 anni, in contatto con fornitori catanesi.

I carabinieri hanno effettuato, stamane, un blitz in una piazza di spaccio, nell’ambito di un’operazione antidroga tra Augusta e Villasmundo, nel Siracusano. A seguito del blitz, sono state eseguite 7 ordinanze di custodia cautelare, 5 in carcere, una agli arresti domiciliari e un divieto di dimora.

Le operazioni di spaccio, di cocaina, hashish e marijuana, avvenivano direttamente presso le abitazioni degli indagati e a bordo di auto e moto.

Si trattava di una vera e propria organizzazione criminale, con a capo un 53enne di Augusta che custodiva la cassa e si teneva in contatto con dei fornitori catanesi. Coinvolti anche corrieri di fiducia che facevano arrivare a destinazione le sostanze stupefacenti. Uno di questi è stato, infatti, arrestato mentre era impegnato in un viaggio di rifornimento. A bordo del veicolo, più di mezzo etto di cocaina purissima per la quale si aspettava il pagamento di 1400 euro.

L’operazione ha visto impegnarsi oltre 50 carabinieri, in collaborazione con i cinofili di Nicolosi e una squadra di Cacciatori di Sicilia di Sigonella.

Le perquisizioni hanno portato al rinvenimento di 1,5 Kg di marijuana già essiccata, 800 gr di hashish, suddiviso in 8 panetti termosaldati, 5 piante di marijuana e 1.750 euro in contanti.