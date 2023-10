Sicilia, una città dell’Isola premiata come destinazione dell’anno: “paesaggi mozzafiato”

"Una grande architettura, paesaggi mozzafiato e spiagge di sabbia dorata": queste le motivazioni per il premio.

La Sicilia trionfa ancora una volta: in questo caso è stata premiata a Paestum, durante la serata di Gala dei “Food and Travel Italia 2023 – Reader Awards“. Il riconoscimento come destinazione dell’anno è andato a Noto per “una grande architettura, paesaggi mozzafiato e spiagge di sabbia dorata“.

“Noto è una città che non delude il turista“: questo il motivo del premio ricevuto. “Simbolo del barocco siciliano è una perla di questo periodo artistico che delizia tutti coloro che la visitano. Ricostruita dopo il terremoto del 1693, oggi fa parte del patrimonio mondiale dell’Unesco ‘Città tardo barocche della Val di Noto’. Meta amata dal jet set internazionale, è la vera destinazione dove tutti vogliono essere ed essere anche fotografati”.

È stato il sindaco Corrado Figura a ritirare il premio, alla presenza dell’editore italiano Pamela Raeli, Giuseppe Di Tommaso (La Vita in Diretta – Rai) e del direttore responsabile Food and Travel Italia, Fabrizio Imas. Grande la soddisfazione per il primo cittadino: “Dedico questo prestigioso riconoscimento ai miei concittadini e a tutta l’Amministrazione Comunale, che lavora senza sosta per rendere accogliente ogni angolo del nostro territorio. Il cambiamento è in atto”.