Due delle sei città più economiche dove vivere in Italia sono siciliane: ecco quali

Stilato un elenco di "città belle ed economiche in cui trasferirsi": di seguito i dettagli della lista che comprende due città dell'Isola.

Tra le sei città più economiche dove vivere in Italia, due si trovano in Sicilia: questa rivelazione è stata fatta da Idealista, che ha stilato un elenco di “città belle ed economiche in cui trasferirsi“.

Diversi fattori sono stati presi in considerazione, come il prezzo medio delle case in vendita, i costi degli affitti, i servizi offerti ai cittadini, la posizione delle varie città, le bellezze naturali e l’ottima cucina.

A spiccare nella classifica sono Caltanissetta e Palermo: “Caltanissetta potrebbe essere la città giusta dove vivere in Italia con un budget ridotto – si legge nell’articolo -. Situata nel cuore della regione, offre un costo della vita inferiore rispetto a molte altre città italiane delle medesime dimensioni“, si legge nel sito.

Per quanto riguarda il capoluogo, Idealista sottolinea: “Nonostante sia una delle città più conosciute e apprezzate d’Italia, Palermo offre un prezzo medio delle case in vendita e in affitto relativamente basso, soprattutto se confrontato con le città di pari grandezza. Qui la cultura è vibrante e la cucina deliziosa“.