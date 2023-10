Migliori ricette dell’Europa occidentale, 3 sono siciliane: ecco quali

Sono tre le specialità siciliane presenti nella classifica delle migliori ricette dell’Europa occidentale: di seguito i dettagli.

La tradizione gastronomica siciliana “colpisce ancora”: sono ben 3 le specialità regionali presenti nella classifica delle migliori ricette dell’Europa occidentale, pubblicata dal portale TasteAtlas, noto in tutto il mondo.

La classifica TasteAtlas

Le classifiche stilate da TasteAtlas si basano sulle valutazioni degli utenti. Nello specifico, per l’elenco delle “50 migliori ricette dell’Europa occidentale più votate” sono state registrate fino al 16 settembre 2023 111.915 valutazioni, di cui 87.304 riconosciute legittime dal sistema.

La lista include antipasti, primi, secondi e dolci: c’è di tutto. Al primo posto non è una sorpresa trovare la pizza, ma scendendo un po’ si arriva anche a piatti della tradizione siciliana.

I piatti siciliani in classifica

Al 25esimo posto si piazza la parmigiana, che viene esplicitamente presentata dal sito come ricetta siciliana. Poi, in 48esima posizione c’è la pasta alla norma: “Melanzane fritte su salsa di pomodoro, basilico fresco e pasta, il tutto cosparso di ricotta salata grattugiata: semplice da preparare, ma elegante da servire a qualsiasi ospite. La melanzana viene tagliata a cubetti o a fette e cosparsa di sale, quindi lasciata scolare per mezz’ora per smorzarne l’amarezza. Nel frattempo, la salsa di pomodoro viene preparata con pomodori, olio extra vergine di oliva e aglio”, si legge nel sito.

Al 39esimo posto, un dolce: i cannoli. “I cannoli siciliani sono realizzati friggendo i gusci di scorza nello strutto o nell’olio e poi riempiendoli con crema di ricotta zuccherata – si legge ancora nel sito -. Le ricette tradizionali richiedono la ricotta fresca di pecora per il ripieno. Sono relativamente semplici da preparare, ma friggere i gusci di pasta frolla richiede una certa abilità. Gli ingredienti per i gusci vengono lavorati fino ad ottenere un impasto liscio e steso in uno strato molto sottile, sia con il mattarello che con la macchina per la pasta“.