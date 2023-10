La Sicilia spicca tra le isole più belle d’Europa: la classifica

La Sicilia si conferma ancora una volta una delle destinazioni più amate dai turisti provenienti da tutte le parti del mondo.

Condé Nast Traveller, prestigiosa rivista di viaggi americana, anche quest’anno ha presentato i premi Readers’ Choice Awards, che vanno alle migliori mete e strutture ricettive del mondo.

In particolare, la nuova classifica riguarda le più belle isole d’Europa e tra queste si trova la Sicilia, confermandosi ancora una volta una delle destinazioni più amate. Il verdetto si basa sui giudizi dei lettori, con punteggi calcolati in percentuale, per rappresentare i livelli medi complessivi di soddisfazione.

La Sicilia: dove si trova in classifica

In particolare, la Sicilia si trova addirittura nella top 5, in quinta posizione, con un punteggio di 85,92. Come spiega la giornalista nell’articolo della rivista, l’Isola è una delle mete preferite dei lettori: “Chiamatelo effetto ‘White Lotus’, se proprio dovete, ma la Sicilia è da tempo una delle mete preferite dei lettori di Condé Nast Traveller – si legge -. Nessuna sorpresa se si considerano le sue città, la gastronomia di altissimo livello e la splendida architettura” Poi, si parla del fatto che “qui si trovano alcuni degli hotel più belli d’Italia“.

Nel podio anche altre mete italiana: la Sardegna al primo posto con un punteggio di 88,8; poi, al 16esimo posto, Ischia, con 81,43 punti totali.

La top 10 della classifica

Di seguito i primi 10 posti della classifica: