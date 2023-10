Lampedusa, sbarcati 87 migranti nella notte: tra questi anche un invalido

Un'altra notte di sbarchi a Lampedusa, con 87 nuovi migranti giunti. Diversi interventi di soccorso della guardia costiera.

Ennesima notte di sbarchi a Lampedusa, con l’emergenza che non sembra fermarsi. Sono stati 87 i migranti sbarcati, in 4 imbarcazioni. Tra questi, anche un invalido che è stato trasportato al Poliambulatorio perché non cammina da 8 anni.

Interventi di soccorso sugli scogli di Lampione, dove i migranti sono giunti con un gommone, per 3 uomini, una donna e 2 minori, tutti tunisini.

Una motovedetta della guardia costiera è, invece, andata incontro ad un natante con 18 profughi (una donna e un minore), gambiani, siriani e sudanesi, fra i quali l’invalido, che si sono messi in viaggio da Sabrath.

Intervento anche da parte di un’unità della guardia di finanza che ha soccorso un barchino di 6 metri con 46 persone (11 donne e 8 minori) del Gambia, Camerun, Mali, Benin e Guinea Konakri partiti da Sfax. Poco prima delle 2, infine, un altro sbarco: 17 (2 donne) tunisini recuperati al largo dalla Capitaneria e portati a molo Favarolo. I 4 gruppi sono stati tutti portati all’hotspot di contrada Imbriacola.