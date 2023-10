Sicilia, trovato cadavere di motociclista: era scomparso domenica sera

Trovato il cadavere di un motociclista di 35 anni, scomparso domenica scorsa. Sarebbe morto a seguito di un incidente.

Era scomparso domenica sera e di lui non si avevano più notizie. Ma ieri mattina le ricerche hanno portato alla tragica scoperta. È stato, infatti, ritrovato il cadavere del motociclista, Fabio Vita, 35enne di Solarino, nel Siracusano, manutentore in un Centro sportivo di Siracusa.

Il giovane sarebbe deceduto a causa di un incidente mortale avvenuto lungo l’autostrada Pozzallo-Ispica e il corpo è stato rinvenuto vicino uno dei piloni del cavalcavia dell’autostrada. Accanto a lui la moto, una Yamaha FZ6.

Fabio Vita era partito da Pozzallo verso le ore 21:45 di domenica, per dirigersi verso Solarino.

Sul posto, i c carabinieri della compagnia di Modica per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica. Da chiarire se si sia trattato di un sinistro autonomo o un impatto con un pirata della strada.