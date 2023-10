Catania, incendio in corso da diverse ore: pompieri in azione

Le fiamme stanno continuando a bruciare dalle 11:00 di questa mattina; i vigili del fuoco stanno facendo il possibile per spegnerle.

Ancora in corso il vasto incendio scoppiato nella tarda mattinata di oggi presso la zona industriale di Catania, in una ditta che tratta e smaltisce materiale ferroso in via Francesco Giovanni Chiavetta.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento Sud, la squadra del distaccamento di Palagonia, due autobotti dalla sede centrale del comando provinciale, la chilolitrica dalla sede eroportuale, il carro schiuma, il carro aria e la squadra nbcr, così come una autoscala e la vettura del tecnico di guardia.

Nonostante i pompieri siano in azione dalle 11 di questa mattina, le fiamme continuano a bruciare sul posto.