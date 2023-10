Catania, lavoratori e volontari per la tutela dell’ambiente: ripuliti siti comunali

Quintali di rifiuti sono stati raccolti in diversi siti del Comune di Catania da parte di lavoratori e volontari.

Volontari e dipendenti di Mcdonald’s a Catania, hanno raccolto alcuni quintali di rifiuti sistemati in una cinquantina di sacchi, ripulendo il Boschetto della Playa, il Parco Gioeni, via del Bosco e villa Pacini.

L’iniziativa si colloca nell’attività di sensibilizzazione verso i temi ambientali promossa dell’azienda leader di fast food in circa 150 città italiane e che nella sola provincia etnea oltre al capoluogo ha riguardato Nicolosi, Acireale, Misterbianco, Giarre e Caltagirone, in sinergia con le amministrazioni comunali, tra cui quella di Catania e in particolare dell’assessorato all’ecologia.

Un’azione benefica che ha impegnato complessivamente oltre 350 persone di ogni età, soprattutto giovani.

“Ringraziamo di cuore per questo impegno i dipendenti di McDonald’s e i volontari che si sono aggregati – ha detto l’assessore all’ambiente Salvo Tomarchio -. Più che il dato concreto di avere ripulito alcuni siti della nostra città, quello che conta è la diffusione del messaggio che riguarda la tutela dell’ambiente e il valore della salvaguardia del contesto ecologico. Ho visto tanti ragazzi entusiasti di potere dare una mano e riteniamo questo il vero grande successo dell’iniziativa, che vede anche altre aziende e associazioni di volontariato promuovere azioni analoghe che sosteniamo tutte volentieri”.