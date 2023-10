Stasera in TV: in onda “Attacco al Potere 3” e “Ritorno al Futuro 2”

Come di consueto, i consigli della redazione di LiveUnict sui film presenti nel palinsesto del piccolo schermo.

Attacco al Potere 3 [Italia1, ore 21:20]: La trama è incentrata su Mike Banning, agente dei servizi segreti, che viene ingiustamente accusato di aver minacciato l’incolumità del Presidente degli Stati Uniti. Sulle sue tracce c’è, dunque, l’FBI, convinta della sua colpevolezza. Mike è alla ricerca della verità, aiutato da suo padre Clay.

Ritorno al Futuro 2 [Canale 27, ore 21:10]: Il film inizia esattamente dal punto in cui il primo film si è interrotto. Marty McFly (interpretato da Michael J. Fox) è appena tornato dal 1955 dopo aver aiutato il suo amico eccentrico, il Dottor Emmett Brown (interpretato da Christopher Lloyd), a risolvere i problemi del passato. Tuttavia, nel 2015, Marty e Doc ricevono una visita dalla polizia, che avverte Marty che suo figlio, Marty McFly Jr., sarà arrestato in futuro. Marty decide di viaggiare nel futuro con Doc per impedire che ciò accada.

Ocean Thirteen [Iris, ore 21:00]: Il film ruota attorno a Danny Ocean (interpretato da George Clooney) e al suo team di esperti truffatori che decidono di vendicarsi di Willy Bank (interpretato da Al Pacino), un ricco e spietato proprietario di casinò che ha ingannato uno dei loro amici, Reuben Tishkoff (interpretato da Elliott Gould). Determinati a rovinare il casinò di Bank, il team di Ocean pianifica una serie di intricati inganni e truffe per sconfiggerlo.