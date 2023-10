Stasera in TV: in onda “Flashdance” e “Big Game – Caccia al presidente”

I consigli della redazione di LiveUnict su cosa vedere stasera in TV. Nel palinsesto, film interessanti ed eventi sportivi da non perdere.

Se il weekend è alle porte e i cinema Catania sono troppo affollati, il piccolo schermo offre delle valide alternative sul palinsesto di questo venerdì sera. Ecco i consigli della redazione di LiveUnict.

Flashdance [Canale 27, ore 21:10]: La trama segue la storia di Alexandra “Alex” Owens, una giovane ballerina che lavora come saldatrice di giorno e come ballerina in un club di notte. Il suo sogno è diventare una ballerina professionista e ottenere un posto alla prestigiosa Pittsburgh Conservatory of Dance and Repertory. Nel corso del film, Alex affronta sfide personali e professionali mentre cerca di perseguire il suo sogno di diventare una ballerina di successo. La storia ruota attorno ai temi del talento, della determinazione e dell’autorealizzazione.

Big Game – Caccia al presidente [Italia 1, ore 21:20]: La trama segue un giovane ragazzo finlandese di nome Oskari, interpretato da Onni Tommila, che sta per affrontare una prova di rito di passaggio tradizionale nella foresta finlandese. Nel frattempo, l’Air Force One, l’aereo presidenziale degli Stati Uniti, viene abbattuto da terroristi, e il Presidente degli Stati Uniti, interpretato da Samuel L. Jackson, sopravvive all’incidente, finendo per atterrare proprio nelle vicinanze del luogo dove si trova Oskari.

Coppa del Mondo di Rugby – Francia vs Italia [Rai 2, ore 20:50]: Torna l’Italrugby, per un match difficile contro la Francia, fondamentale per la qualificazione ai quarti di finale della Coppa del Mondo di Rugby.