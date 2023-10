Stasera in TV: in onda “Matrix” e “Faccio un salto all’Avana”

Ottobre profuma di autunno e non hai voglia di andare al cinema Catania? Nessun problema! Ecco tante idee su cosa guardare stasera in TV.

Faccio un salto all’Avana [Canale 34, ore 21.00]: La storia di due fratelli romani Fedele e Vittorio, orfani e completamente opposti di carattere. I due hanno sposato le figlie di un ricco imprenditore, il commendator Siniscalco.

The Accountant [Canale 20, ore 21.04]: Christian è un genio matematico affetto dalla sindrome di Asperger, lavora sotto copertura come contabile per organizzazioni mondiali pericolose. Ricercato dal Dipartimento del Tesoro, accetta l’incarico da parte di un’azienda la living Robotics, azienda dove è presento un ammanco di milioni di dollari.

Matrix [Canale 49, ore 21.15]: L’hacker Neo è sulle tracce di Morpheus, l’unico che può spiegargli che cos’è Matrix.

Absolution – Le regole della vendetta [Canale 26, ore 21.25]: John Alexander, mercenario, viene incaricato da Van Horn, funzionario del Governo degli Stati Uniti, di uccidere un afgano a Odessa, in Ucraina che vuole vendere la tecnologia stealth agli iraniani. Ma si trova in mezzo a un intrigo di tradimenti e di corruzione…