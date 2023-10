Stasera in tv: in onda “The Avengers – Agenti speciali” e “One Piece – Manshelly”

Stasera in tv è prevista una ricca programmazione, degna dei cinema Catania! Di seguito alcuni dei titoli più interessanti.

Cinema Catania impossibili da raggiungere questo martedì sera? Nessun problema! Il palinsesto di stasera offre diversi interessanti film da poter guardare direttamente dalla propria casa.

The Avengers – Agenti speciali [Canale 37, ore 21.30]: A Londra, due agenti speciali devono combattere contro un meteorologo pazzo che può modificare a proprio piacimento le condizioni climatiche del pianeta…

Serafini [Cine 34, ore 21.01]: Serafino, interpretato da Adriano Celentano, vive in simbiosi con la natura e il suo gregge di pecore. La sua esistenza tranquilla viene sconvolta quando viene informato che l’azienda elettrica intende costruire una diga nella zona, il che comporterebbe la sua espulsione dal terreno e la rottura del legame con le pecore.

Questi sono i 40 [Canale 27, ore 21.10]: Debbie (Leslie Mann) e Pete (Paul Rudd) sono sposati, ma la loro situazione economica comincia a vacillare a causa delle cattive acque in cui naviga l’etichetta discografica di Pete. Debbie si ritrova così a far fronte a tutte le spese di casa, coprendo il budget familiare con gli introiti della sua boutique di moda, in cui lavorano l’avvenente Desi (Megan Fox) e la maldestra Jodi (Charlyne Yi).

One Piece – Manshelly La principessa prigioniera [Italia 2, ore 21.25]: Mentre il gruppo di Rufy combatte i giocattoli giganti per aprirsi la strada e Zoro continua lo scontro con Pica, Robin, Bartolomeo e Rebecca oltrepassano la statua sorvolando il secondo livello. Intanto, mentre Kin’emon e Kanjuro giungono sull’altopiano, Viola viene informata che la principessa Manshelly non è nella fabbrica