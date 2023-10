Stasera in TV: in onda “House of Gucci” e “Tutte lo vogliono”

Ecco il palinsesto di stasera, per guardare alcuni film direttamente dal proprio divano di casa, in alternativa al cinema.

House of Gucci [Rai 1, ore 21:30]: criticatissima opera del regista Ridley Scott, questo film del 2021 ripercorre il matrimonio tra Patrizia Reggiani (Lady Gaga), donna di umili origini ma molto ambiziosa, e Maurizio Gucci (Adam Driver), rampollo della famosa casa di moda. Il lungometraggio si basa su uno dei fatti di cronaca che ha connesso Italia e America, scuotendo gli anni ’70. Prima visione televisiva sul canale dell’emittente.

Un uomo sopra la legge [Rai 4, ore 21:20]: azione al cardiopalma per questo film con protagonista Liam Neeson nei panni di un ex cecchino e veterano del Vietnam. Jim Hanson, questo il nome del personaggio interpretato da Neeson, vive la sua vita in un ranch con l’unico desiderio di essere lasciato in pace… Un giorno, però, Hanson assiste a qualcosa che fa presto riaffiorare il suo passato.

Terminator: Dark Fate [Italia 1, ore 21:20]: l’ormai esperta cacciatrice di macchine, Sarah Connor, si ritrova a dover salvare una ragazza di nome Dani Ramos dalle grinfie di un nuovo cyborg, inviato dal futuro da Skynet. Nonostante gli sforzi, Sarah e Dani non avranno altra scelta che rivolgersi al vecchio modello T-800 (Arnold Schwarzenegger) per salvare lo stesse ed il futuro.

Tutte lo vogliono [Nove, ore 21:25]: Chiara ed Orazio, due persone con vite, interessi e lavori completamente diversi: la prima, una “food designer”, ed il secondo un toelettatore per cani. Ma come mai non smettono di pensare al loro incontro? Una piacevole commedia del 2015 con Vanessa Incontrada ed Enrico Brignano.