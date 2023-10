Stasera in TV: in onda “Una notte da leoni” e “One day”

È giovedì, il weekend è lontano e la giornata al lavoro è stata pesante? Ecco i consigli su cosa guardare stasera in TV per rilassarsi.

Se questa sera la stanchezza è tale da voler solo riposare e se preferite raggiungere i cinema Catania nel weekend, ecco i consigli su cosa guardare stasera in TV.

Le Mans ’66 – La grande sfida [Rai 2, ore 21.20]: Pellicola che riprende la storia della vittoria di Carroll Shelby alla 24 Ore di Le Mans del 1959, impresa rara per un pilota americano. Tuttavia, a causa di alcuni problemi al cuore dovrà interrompere la sua carriera. Nel frattempo, Ken Miles si dimostra essere un pilota eccezionale nonostante le relazioni pubbliche siano per lui complesse. Quando la Ford cerca qualcuno che possa rilanciare la scuderia, i due appaiono come il team perfetto per competere con la Ferrari.

Bastardi senza gloria [Canale 20 Mediaset, ore 21.00]: Film di Quentin Tarantino ambientato nella Francia della II Guerra Mondiale. Un gruppo di soldati americani di origine ebraica è paracadutato in terra francese per compiere una missione speciale. Ma l’intenzione del gruppo è anche quella di uccidere il maggior numero possibile di tedeschi, anche con armi non convenzionali.

Una notte da leoni [Twentyseven, ore 21.10]: Doug è pronto a sposarsi e per il suo addio al celibato va a Las Vegas con gli amici e Alan, il futuro cognato. Tuttavia, l’indomani mattina Doug è sparito e i tre sono storditi dagli eccessi dell’alcol. Si risvegliano in una stanza di hotel distrutta, con un bambino in un armadio e una tigre nel bagno. Gli amici non ricordano nulla ma sanno che devono trovare Doug al più presto e capire cos’è successo.

One day [La7 D, ore 21.30]: Film sentimentale con Anne Hathaway nel ruolo principale. Il 15 luglio del 1988 Emma e Dexter hanno rispettivamente 22 e 24 anni e stanno festeggiando la loro laurea. Appena incontrati, decidono di passare la notte insieme, nonostante non provino nulla l’uno per l’altra. Il giorno dopo i due decidono di promettersi di vedersi il 15 luglio di ogni anno per capire come sono cambiati e cosa ne è stato dei loro sogni.