Stasera in TV: in onda “Titanic” e “Shutter Island”

Ecco cosa consiglia la redazione di LiveUnict su quali film guardare stasera in onda sul piccolo schermo.

È venerdì, quindi perché non guardare un bel film con gli amici dopo una settimana stressante? Scopri cosa c’è stasera in tv.

Titanic [ Canale 5, ore 21.30] : È il film per eccellenza narrante la tragica storia dell’affondamento del più grande transatlantico del mondo, a quel tempo. Il Titanic, considerato inaffondabile, fa da sfondo alla storia tra la giovane e aristocratica Rose ed il semplice ma affascinante Jack, passeggero di terza classe con il quale stringerà un legame talmente profondo da sopravvivere anche nella tragedia di quella notte in cui il Titanic affondò.

xXx- il ritorno di Xander Cage [ Italia 1, 21.28]: L’agente speciale Gibbons, elemento chiave del programma xXx, viene ucciso dall’improvviso schianto di un satellite. La colpevole è un’arma letale chiamata ‘ Vaso si Pandora’, in grado di eliminare qualsiasi figura scomoda in ogni angolo del mondo. L’agente Xander Cage e il suo team vengono così richiamati in servizio per catturare Xiang, il presunto sospettato, ma si scoprirà ben presto un’altra verità.

Shutter Island [ Iris, 21.16]:Chuck e Teddy sono due agenti intenti ad indagare sulla scomparsa di Rachel, fuggita dalla clinica psichiatra, lasciando un solo indizio. Rachel aveva in precedenza ucciso brutalmente i suoi tre figli, ma con lei sembra essere scomparso anche l’assassino della moglie di Chuck, quando improvvisamente lo stesso agente scopare, non lasciando alcuna traccia. L’agente Teddy, che ormai non si fida più di coloro che sembrano volerlo aiutare, si recherà personalmente nell’inquietante faro, un luogo protagonista delle storie più macabre della città: ciò che scoprirà in quel posto lo colpirà nel profondo.