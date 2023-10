Stasera in tv: in onda ” 300 – l’alba di un impero ” e “Belli di papà “

Le temperature sono ancora miti e quale migliore occasione per rilassarsi sul proprio divano di casa e guardare un bel film. Se non ti va di uscire per recarti presso un cinema catania nessun problema! Ecco tante idee da vedere stasera in tv

Belli di papà [canale 34, ore 21:00]: Vincenzo è un imprenditore di successo rimasto vedovo. Deve badare a tre figli ventenni. I ragazzi vivono una vita agiata, ma senza senso e soprattutto da irresponsabili.

Vincenzo tenta perciò di riportarli alla realtà mettendo in scena un finto fallimento.

I loro figli per la prima volta si ritroveranno a dover fare qualcosa da soli per la prima volta nella loro vita.

300-l’alba di un impero [canale 20, ore 21:04]: Il generale greco Temistocle si ritrova alla guida delle forze militari ateniesi a combattere contro l’esercito degli invasori persiani. Con astuzia e tattica, Temistocle pianifica una battaglia navale destinata a passare alla storia.

The Foreigner [Italia 1, ore 21:20]: Il proprietario di un ristorante a Chinatown a Londra, e’ costretto a spingere agli estremi i suoi limiti fisici e morali per rintracciare un gruppo di malviventi irlandesi, responsabili della morte della sua amata figlia.

Il potere della spada [Canale 37, ore 21:30]: Le avventure di una abilissima guerriera che si trova a difendere un principe dalle forze che vogliono usurpare il suo trono.