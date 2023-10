Elezioni comunali in Sicilia: quando si vota nei comuni sciolti per mafia

Le date delle prossime elezioni nei comuni siciliani recentemente sciolti per mafia su proposta del Ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese.

Due anni fa, tre comuni siciliani sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose: si tratta di San Giuseppe Jato e Bolognetta, nel palermitano – sciolti rispettivamente il 9 luglio ed il 19 novembre – e di Calatabiano, in provincia di Catania, comune sciolto in data 18 ottobre 2021.

Lo scioglimento di tutti e tre i comuni erano stati attuati su proposta dell’allora Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, la quale aveva dunque predisposto il commissariamento prefettizio delle cittadine.

Gli stessi comuni sono adesso in attesa delle future elezioni, che avverranno dalle ore 07:00 alle 23:00 di domenica 22 e dalle ore 07:00 alle 15:00 di lunedì 23 novembre prossimi. L’eventuale turno di ballottaggio è fissato come di consueto a due settimane dal primo turno, ossia domenica 5 novembre, dalle ore 07:00 alle 23:00, e lunedì 6 novembre, dalle ore 07:00 alle 15:00.

A deciderlo è stata la giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Autonomie Locali. Le date specifiche del voto sono state individuate in base alla vigente normativa nazionale, la quale prevede che le funzioni commissariali debbano concludersi nel secondo semestre di quest’anno e che le elezioni si potranno tenere in un arco temporale compreso tra il 15 ottobre ed il 15 dicembre.