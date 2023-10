Catania, furto di cellulare dopo passaggio in auto: denunciata 35enne

Dopo averle offerto un passaggio in auto, 43enne subisce un furto di cellulare da parte di una 35enne. Quest'ultima è stata denunciata.

Nella notte appena trascorsa, personale delle volanti è intervenuto in via Ventimiglia, a seguito di una segnalazione di violenta lite in corso tra un uomo e una donna pervenuta su linea d’emergenza 112-NUE.

Sul posto gli operatori trovavano i due, un 43enne catanese e una 35enne bulgara, ancora intenti a discutere animatamente. Riportata la calma gli operatori riuscivano a riscostruire la dinamica dei fatti che aveva condotto alla lite: nello specifico l’uomo dichiarava di aver offerto, nella serata appena trascorsa, un passaggio in auto alla donna; tuttavia, dopo alcuni minuti a seguito di una discussione decideva di farla scendere e, in quel frangente, la donna si appropriava del suo telefono cellulare, poggiato sul cruscotto della vettura, per poi dileguarsi velocemente per le viuzze cittadine.

Dopo aver espletato le formalità di rito, aver acquisito la denuncia della vittima e aver proceduto a identificare compiutamente la donna, che non aveva alcun documento al seguito, la stessa, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, veniva indagata in stato di libertà per il reato di furto.