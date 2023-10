Maltrattava e minacciava di morte la nonna: arresti domiciliari per un 24enne

Il giovane è adesso indagato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione aggravata, con la misura degli arresti domiciliari.

Arresti domiciliari con braccialetto elettronico per un 24enne di Aci Catena: il giovane è indagato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione aggravata. Nello specifico, le indagini dei carabinieri hanno scoperto una storia di abusi e intimidazioni perpetrati dal giovane contro la sua nonna materna, di 72 anni.

La denuncia è stata presentata dalla vittima lo scorso 4 settembre, che ha raccontato i ripetuti maltrattamenti e richieste estorsive di denaro da parte del nipote, continuate da un anno a questa parte.

Il giovane era stato affidato a lei dal Tribunale per i minorenni nel 2014 e dunque la donna si era sempre presa cura di lui, convivendo fino alla sua maggiore età. Nonostante non vivessero più nella stessa casa la nonna aveva continuato a dargli cibo e soldi, ma le richieste erano diventate sempre più frequenti e insistenti da circa un anno. Quando la donna rifiutava di consegnare il denaro richiesto, il nipote la insultava gravemente e la minacciava di morte, picchiandola. La 72enne viveva in uno stato di paura costante.

Adesso, con l’arresto domiciliare e il braccialetto elettronico imposti dal tribunale, il giovane dovrà rispondere delle gravi accuse.