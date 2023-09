Catania, 36enne tenta il suicidio: salvato da carabiniere in pensione

Un 36enne di Pedara ha tentato il suicidio dopo essersi separato dalla compagna: tuttavia, un carabiniere in pensione è riuscito a salvarlo.

Poteva essere diverso l’epilogo degli eventi che si sono verificati di recente a Pedara, dove si è sfiorata la tragedia. Infatti, un 36enne di Catania ha tentato il suicidio dopo essersi separato dalla compagna ma a salvarlo è intervenuto un carabiniere in pensione.

Secondo quanto riportato, l’uomo aveva deciso di compiere il gesto estremo in un casolare disabitato in montagna. Per fortuna, un carabiniere in pensione che stava uscendo di casa ha notato che il giovane, dopo aver parcheggiato l’auto in strada, aveva preso una cinghia dal porta pacchi e si era allontanato a piedi. A quel punto, il militare ha provato a seguire a distanza l’uomo. Tuttavia, non riuscendoci, ha allertato i carabinieri di Pedara riguardo il suo presentimento. I militari, coordinati dalla centrale operativa di Acireale, sono quindi intervenuti e hanno trovato la macchina del 36enne, con all’interno un messaggio d’addio per la famiglia.

Nel frattempo, si è scoperto il luogo dove l’uomo si era rifugiato e sono stati allertati il soccorso alpino e il 118 per le ricerche in montagna e le opportune cure. Il 36enne era in lacrime su una sedia, con dei vistosi tagli ai polsi. Inoltre, la cinghia era legata attorno al ramo di un albero in giardino, sotto il quale era stata collocata una sedia.

Una volta sul posto, i militari dell’Arma hanno instaurato un dialogo con l’uomo e ottenuto la sua fiducia. Il 36enne ha spiegato la motivazione del suo tentato suicidio, riconducendola alla recente separazione dalla compagna e, ottenuto il conforto dei militari, è stato possibile salvarlo e affidarlo alle cure dei medici.