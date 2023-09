Catania, minacce di morte all’ex compagna: “O mia o di nessuno”

Un 47enne è stato arrestato per aver minacciato di morte più volte l'ex compagna che l'ha denunciato ai Carabinieri.

Un nuovo caso di aggressione ai danni di una donna da parte di un uomo che non accetta la fine di una relazione. È successo a Catania, dove un 47enne è stato arrestato dai Carabinieri in seguito all’ennesima denuncia da parte dell’ex compagna.

Secondo quanto riportato, nell’ultimo avvenimento l’uomo avrebbe persino fermato l’auto della sua ex compagna a forza di pugni e calci e sarebbe riuscito a salire a bordo dal lato del passeggero. Successivamente, l’avrebbe minacciata di morte stringendole le mani al collo. “Stasera ci ammazziamo tutti e due e se ti calmi e vieni con me in un posto non ti succede niente e mi ammazzo solo io”, queste le parole pronunciate dal 47enne.

Una volta riuscita a fuggire, la donna si è recata a denunciare l’uomo per l’ennesima volta, il quale è stato arrestato per atti persecutori e lesioni personali aggravate. Per lui è scattata la custodia in carcere, su richiesta della Procura.

Già lo scorso 8 settembre, l’uomo era stato destinatario di un “ammonimento” da parte del Questore. Tuttavia, negli ultimi 20 giorni, l’uomo ha proseguito con le minacce e persecuzioni nei confronti della donna, fino a farle temere per la propria incolumità. Infatti, oltre alle ripetute minacce di morte, l’uomo avrebbe anche espresso frasi di possesso nei confronti della donna come “o mia o di nessun altro”.

Secondo quanto riportato, in un’occasione si è reso persino necessario scortare la donna a casa perché era pedinata dall’uomo. Inoltre, in un altro evento sarebbero stati i vicini di casa della donna ad allontanare l’uomo dopo che lui l’aveva chiamata al telefono minacciandola: “sono salito (…) a prendermi il coltello, stasera tu e tua madre piangerete vi brucio la macchina e ti ammazzo, non ho nulla da perdere”.