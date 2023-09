UNICT – L’antica cappella diventa una sala conferenze: ospiterà anche una mostra

A Villa San Saverio, sede della Scuola Superiore dell’Università di Catania, nasce una nuova sala conferenze. Ecco quando l'inaugurazione.

Nasce una nuova sala conferenze a Villa San Saverio, ex residenza dei Gesuiti e oggi prestigiosa sede della Scuola Superiore dell’Università di Catania. L’antica Cappella, infatti, a seguito di un importante lavoro di restauro, è stata riadattata a sala conferenze ad uso della Scuola di eccellenza, mentre l’abside verrà utilizzata come spazio espositivo.

L’inaugurazione

Lo spazio così ottenuto verrà inaugurato mercoledì 27 settembre, alle ore 11:30, dal rettore Francesco Priolo e dal presidente della Ssc Daniele Malfitana, alla presenza del sindaco di Catania Enrico Trantino, del prefetto Maria Carmela Librizzi, della soprintendente Irene Donatella Aprile. Durante la cerimonia di inaugurazione interverrà anche il presidente dell’associazione “Alumni” Ssc Giulio Amara e l’allievo Filippo Fantauzzo.

L’evento rientra nell’ambito delle celebrazioni per i 25 anni dall’istituzione della Scuola di eccellenza: per questa occasione verrà dunque inaugurata anche la mostra “Sguardi. Dal passato al futuro”, creata in collaborazione con il museo civico di Castello Ursino, la Soprintendenza ai Beni culturali di Catania e con l’Istituto di studi sul Mediterraneo e l’Istituto di Scienze del patrimonio culturale del Cnr.

La mostra