UNICT – Summer School “Memoria e Società”: al via le candidature

Memoria, identità, società e oblio: questi i temi su cui si rifletterà nel corso della Summer School. Ecco come candidarsi.

La Scuola Superiore di Catania, in collaborazione con l’École Pratique des Hautes Études – PSL, organizza anche quest’anno la Summer school “Memoria e Società”. L’evento si svolgerà dal 3 al 7 settembre 2024 a Villa San Saverio.

La scuola sarà organizzata in lezioni e seminari: per rendere le lezioni più interattive, i partecipanti saranno impegnati in seminari e workshop in cui verranno chiamati a investigare i principali temi della scuola estiva. I ragazzi e le ragazze lavoreranno in piccoli gruppi, attraverso attività, discussioni, poster, esempi, casi di studio.

Il tema della Summer School

Il tema scelto per la Summer School edizione 2024 sarà la memoria e come si interfaccia alla società.

Il progetto della scuola estiva si inserisce in un quadro teorico che mira a sviluppare alcuni aspetti della riflessione su questi due importanti temi, grazie all’applicazione di questo pensiero alle diverse dimensioni coinvolte: religione, cultura materiale e archeologia, media e tecnologia, crisi, disastri e resilienza, politica, corpo e neuroscienze, rapporto natura/cultura, legge, letteratura.

Come candidarsi

Possono partecipare 20 persone tra dottorandi, giovani ricercatori postdoc e studenti magistrali meritevoli, selezionati tra le candidature inviate entro il 30 aprile 2024. Per ulteriori informazioni, visionare il bando sul sito dell’Università degli Studi di Catania.