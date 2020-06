UNICT – Scuola Superiore di Catania: online il bando di ammissione 2020/21

sono aperte le iscrizioni alla Scuola Superiore di Catania per l'anno 2020/21. Le informazioni utili su requisiti, scadenze e prove d'esame.

È già possibile compilare la domanda on line per partecipare al concorso di ammissione e diventare un allievo ordinario della Scuola Superiore di Catania. Le candidature devono essere inoltrate entro e non oltre le ore 24:00 del 3 settembre 2020

I requisiti per partecipare al concorso per l’ammissione 2020/21 sono:

aver conseguito un titolo di studio che dia accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico dell’Università degli Studi di Catania in un anno scolastico non anteriore al 2018/2019;

non essere mai stato immatricolato presso una istituzione universitaria nell’anno accademico 2019/2020 o in anni accademici precedenti.

Le prove del concorso di ammissione consistono in due prove scritte ed una prova orale diversificate per ciascuna classe di concorso.

Sul sito ufficiale della Scuola Superiore di Catania è possibile visionare il calendario delle prove d’esame per le classi di Scienze Umanistiche e Sociali e di Scienze Sperimentali. Sempre sul sito, inoltre, è possibile trovare i programmi e i testi utili alla preparazione al concorso, potendo esercitarsi anche attraverso le prove d’esame degli anni precedenti.

Sede d’esame

La sede d’esame sarà comunicata nel sito della Scuola Superiore di Catania, dopo la scadenza delle candidature, in modo da poter utilizzare una sede dell’Ateneo di Catania idonea ad accogliere tutti i candidati, garantendo, oltre la dovuta sanificazione e igienizzazione dei locali, un adeguato distanziamento di sicurezza tra le postazione dei candidati.

In ragione dell’attuale situazione epidemiologica e dell’incertezza del suo andamento, nel caso in cui intervenissero restrizioni di legge in merito allo svolgimento della selezione in presenza, la Scuola comunicherà tempestivamente le diverse modalità di svolgimento del concorso di ammissione nel sito www.scuolasuperiorecatania.it.