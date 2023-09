Teresa Mannino torna a Catania con un nuovo show: le date

Teresa Mannino torna sul palco a Catania con un nuovo spettacolo: ecco le date e le informazioni da sapere per acquistare il biglietto.

Teresa Mannino torna a calcare i palcoscenici con un nuovo spettacolo dal titolo “Il giaguaro mi guarda storto”. Tra le tappe, previsto anche un periodo a Catania dove la poliedrica Mannino si fermerà dal 23 al 28 aprile 2024 per esibirsi al Metropolitan. I biglietti sono già in vendita online, nei circuiti locali autorizzati e presso il botteghino del teatro.

Scritto da Teresa Mannino e Giovanna Donini, in collaborazione con Maria Nadotti lo spettacolo arriva a Catania per mezzo di Agave Spettacoli di Andrea Randazzo. Teresa Mannino è anche regista dello show mentre le scene sono state affidate a Maria Spazzi, il disegno luci è di Roberta Faiolo, i costumi sono dell’Istituto Melodia.

Nel corso dello spettacolo, che inizierà alle 21:00, Mannino parlerà di cose serie facendole sembrare gioiose. “Ritorno sui palchi dei teatri piena di desideri, racconti e interrogativi – ha dichiarato l’artista palermitana –. Il primo desiderio è quello di ritrovarvi, scambiare sguardi con ogni spettatrice e con ogni spettatore seduto in platea dalla prima all’ultima fila, nessuno escluso, per scoprire chi siamo diventati dopo questa assenza epocale”.

Lo show ripercorrerà i racconti d’infanzia e la difficile relazione che abbiamo con l’attesa, per passare alla perplessità nei confronti degli animali umani, ed il filo conduttore sarà il desiderio, stupore vitale che accende sogni, infuoca cuori e libera movimento.

“Durante il nostro incontro potrete danzare con me – ha poi continuato Mannino – guardare in silenzio, fare domande o dare risposte. Potrete anche chiudere gli occhi, ascoltare le mie parole come fossero una ninna nanna e addormentarvi, l’importante è non smettere di sognare e tenere gli occhi ben aperti una volta fuori dal teatro”.