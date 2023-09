I Pooh tornano in Sicilia: le date dei concerti

Di seguito i dettagli sui concerti dei Pooh previsti prossimamente in Sicilia.

Dopo i due indimenticabili eventi negli stadi di Milano e Roma dello scorso luglio, i Pooh arrivano in Sicilia con tre imperdibili appuntamenti: il 16 e 17 settembre al Teatro Antico di Taormina (sold out) e il 19 settembre al Teatro Valle dei Templi di Agrigento (sold out).

56 brani iconici, più di 3 ore di musica, per rivivere oltre 50 anni di carriera della band che ha fatto la storia della musica italiana, emozionando intere generazioni.

La scaletta dei concerti è contenuta anche in “AMICIXSEMPRE 2023” (Warner Music Italy), l’imperdibile raccolta dei più grandi successi dei Pooh.