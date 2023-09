Catania, degrado in Piazza Verga: chiesti provvedimenti al sindaco Trantino

La presidente del III municipio di Catania ha chiesto al sindaco di attivare i provvedimenti necessari per restaurare la piazza.

A tutti i cittadini di Catania è noto lo stato di degrado in cui si trova Piazza Verga, una delle aree più frequentate della città, nonché sede del mercato domenicale. Per questo motivo, la presidente del III municipio di Catania Maria Spampinato ha dichiarato la sua intenzione di coinvolgere il Primo Cittadino in un piano di riqualifica della piazza, al fine di darle un nuovo volto e garantire il giusto decoro.

“Già 2 anni fa — dichiara la presidente — i fondi comunitari servirono a riqualificare la fontana centrale de ‘I Malavoglia’: lo stesso si potrebbe fare per il resto del sito a pochi passi dal Tribunale e dalla caserma dei carabinieri. Occorre attivare tutti i percorsi necessari a dare alla piazza una nuova pavimentazione, nuovo verde e nuovo arredo urbano”.

Spampinato manifesta, inoltre, la sua intenzione ad occuparsi della condizione dei numerosi senzatetto che popolano le strade della città: “Oltre a questo — continua Spampinato — va pensato un piano di solidarietà per aiutare i tanti senzatetto che trovano una sistemazione di fortuna nelle panchine e nei pressi di un’ex struttura alberghiera di piazza Verga. Proprio questo complesso va immediatamente messo in sicurezza perché i segni di vandalismo o di tentativi di furto si notano immediatamente già dall’ingresso”.