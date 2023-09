Catania e motori: tra auto storiche e corteo di “Vespe” [FOTO&VIDEO]

Giornata all'insegna dei motori a Catania tra le auto storiche in mostra ai Benedettini e il corteo di "Vespe" per le vie del centro.

Quella di oggi, domenica 17 settembre 2023, è stata una giornata all’insegna dei motori e della mobilità a Catania. Infatti, se a Piazza Mazzini si è svolto uno degli incontri fondamentali della Settimana della Mobilità Sostenibile dato dalla pedonalizzazione permanente dell’area, con lo sguardo rivolto a futuro, a qualche isolato di distanza si è fatto un salto nel passato. Questo perché nel corso della mattinata odierna si sono svolti due eventi al centro storico di Catania: l’esposizione di auto d’epoca nel cortile del Monastero dei Benedettini e il raduno delle iconiche “Vespe” in piazza Dante.

Per quanto riguarda il primo evento, è stato organizzato in occasione dei 50 anni del Veteran Car Club Etneo. L’evento, che ha interessato le giornate di sabato 16 e domenica 17 settembre 2023, ha visto l’inaugurazione con tanto di intervento del sindaco di Catania, Enrico Trantino e l’esposizione di auto storiche nel cortile del Monastero dei Benedettini. Le auto esposte, tutte datate tra il 1901 e il 1975, erano circa una cinquantina e variavano per allestimenti e genere.

Dai “gioielli” di inizio Novecento alle prime auto da corsa, passando per i morbidi design degli anni Sessanta, i veicoli esposti hanno fatto fare un salto nel passato ai catanesi e ai turisti che hanno avuto modo di visitare il Monastero, sede del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Catania. Tra appassionati di motori, collezionisti, curiosi e nostalgici, l’entusiasmo dei più grandi e anche dei più piccini è stato evidente tra i presenti.

Visitabile gratuitamente, la mostra si è svolta per le giornate intere di sabato e domenica, attirando numerose presenze. Tra i modelli esposti, l’iconica Lancia Lambda Torpedo del 1924 e ancora l’italianissima Fiat 521 Coupé de Ville del 1930, tirate a lucido e tenute come gingilli dai proprietari che hanno colto l’occasione per rispondere alle domande dei visitatori più curiosi di come funzionassero le auto di un tempo. Di seguito alcune immagini e video della giornata.

Circa una ventina delle auto esposte risale a prima degli anni 50, mentre l’intramontabile Fiat 500 C “Topolino” è datata 1951. Alcune delle auto presenti riportavano la provincia di Catania nella targa, come previsto un tempo, mentre tra quelle esposte è stato possibile trovare anche una Fiat 600D Multipla Taxi del 1962, con tanto di stemma della città di Catania sulla verde carrozzeria dalle linee morbide. Infine, presenti anche modelli come la Lancia Aprilia Paganelli Siluro Corsa, lo Stanguellini F3 e l’Alpine-Renault A110, tutte auto da corsa che hanno riportato grandi successi nelle gare del tempo e risalenti rispettivamente al 1948, 1958 e 1971.

Ma come anticipato, la giornata di Catania dedicata ai motori non si è conclusa qui. Infatti, questa mattina è stato possibile ammirare anche tantissimi modelli dell’intramontabile “Vespa”, tutti esposti in piazza Dante e provenienti non solo da Catania. Tuttavia, il raduno delle Vespe non si è limitato all’esposizione: questo perché, nel corso della mattina i motori dei motocicli hanno rombato per dare vita ad un corteo festante tra clacson e incitazioni da parte dei presenti che si è spostato per le vie del centro storico a colorare una domenica catanese all’insegna dei motori e della mobilità…di un tempo.