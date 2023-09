UNICT – Auto storiche in mostra ai Benedettini: date e orari

Unict ospiterà una mostra di auto storiche nei prossimi giorni nel cortile del Monastero dei Benedettini: date e orari dell'iniziativa.

L’Università di Catania parteciperà alla celebrazione dei 50 anni del Veteran Car Club Etneo e dalla sua federazione nell’Automotoclun Storico Italiano. Infatti, Unict ospiterà in uno dei suoi dipartimenti una mostra di auto storiche e diverse iniziative culturali.

L’appuntamento è per sabato 16 e domenica 17 settembre al cortile del Monastero dei Benedettini. Saranno esposte circa cinquanta vetture costruite tra il 1901 ed il 1975, posizionate in ordine cronologico secondo l’anno di costruzione e illustrate da didascalie. L’evento avrà sia rilievo collezionistico per i cultori del settore che valenza didattica, grazie anche all’assegnazione di borse di studio per gli studenti dell’Università di Catania e dell’Accademia di Belle Arti. Inoltre, saranno previsti seminari su temi connessi alle auto storiche in programma nell’Auditorium “De Carlo” del Monastero. La mostra sarà visitabile gratuitamente.

Il VCC Etneo, il più antico club siciliano, nel corso della sua lunga attività ha sempre prestato la massima attenzione all’automobilismo storico, alla funzione sociale del club e alla divulgazione della storia dell’auto, promuovendo importanti iniziative culturali e sociali. L’associazione può disporre di circa 150 vetture ante 1945, presenti in gran numero ad ogni attività pubblica del sodalizio, e conta, anche in questa importante occasione, di offrire alla città di Catania, ai semplici curiosi come ai cultori più attenti, una valida occasione di incontro.

I premi di studio, due da 1100 euro, sono stati attribuiti a studenti dei corsi di laurea del dipartimento di Scienze umanistiche, autori di elaborati sotto forma di saggio, racconto, reportage o video, finalizzati alla conoscenza della storia dell’automobile e dei suoi risvolti socio-economici, in particolare su temi come l’evoluzione dell’automobile dalle origini ai giorni nostri, la sua influenza sociologica ed antropologica, il rapporto tra funzione e status symbol, l’economia ed il marketing, tecnologia e design, l’auto elettrica tra nuovo business ed ecologia.

Un premio da 1000 euro è stato destinato ad allievi dell’Accademia di Belle Arti per la realizzazione di un’opera grafica che celebra i 50 anni del VCC Etneo. L’opera omaggia anche le attività del Club dedicate al territorio e alla divulgazione del motorismo storico, e sarà utilizzata come logo dell’evento.

Mostra auto storiche: il programma

L’appuntamento sarà inaugurato sabato 16 settembre alle 9:30 nel cortile del Monastero dei Benedettini. Nel pomeriggio alle 17, nell’Auditorium “Giancarlo De Carlo”, si terrà il convegno curato da Asi sul tema “Veicoli d’epoca: beni culturali e opere d’arte”.

Seguirà la cerimonia di consegna degli attestati ai soci e delle borse di studio agli studenti dell’Università e dell’Accademia di Belle Arti di Catania premiati. Interverranno il sindaco di Catania Enrico Trantino, il presidente avv. Rosario Menza insieme ai componenti del consiglio direttivo del Vcc e altre autorità accademiche e cittadine. L’indomani, domenica 17 settembre, la mostra rimarrà aperta e visitabile dalle ore 9:00 alle ore 18:00.