UNICT – Eunice seleziona giocatori di scacchi per gli Alliance Games: come candidarsi

L’Università di Catania ha reso noto che sono ufficialmente aperte le selezioni per partecipare al torneo di scacchi online organizzato nell’ambito degli Alliance Games di Eunice.

L’evento verrà commentato da due studenti e trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube di Eunice il 28 novembre 2023 alle ore 18:00. Potranno partecipare studenti e personale dell’Università di Catania, in possesso di sufficiente conoscenza della lingua inglese e familiarità con il gioco degli scacchi, per un totale di 10 giocatori.

Gli interessati possono inviare la propria candidatura tramite l’apposito form pubblicato sul sito dell’Ateneo entro e non oltre il 10 ottobre 2023.